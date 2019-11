ATALANTA MANCHESTER CITY GASPERINI / Gian Piero Gasperini esprime rammarico dopo il pareggio tra Atalanta e Manchester City. Nei commenti post gara a 'Sky' il tecnico ha dichiarato: "Nel finale c’erano le condizioni per vincere, ma dopo si è giocato pochissimo e lì è venuta fuori la nostra non prontezza e preparazione a questo. Abbiamo perso troppo tempo con la sostituzione e i giochi alla bandierina, ma non deve togliere niente alla nostra partita. Dopo il rigore sbagliato abbiamo cambiato marcia. I gironi sono equilibrati e difficili, abbiamo ancora possibilità, sarei contentissimo anche dell’Europa League perché mi piacerebbe che facessimo esperienza in Europa. Non possiamo più sbagliare. Abbiamo fatto male la prima partita, poi bene con lo Shakhtar e poteva scapparci una vittoria. A Manchester divario notevole".

GARA - "Abbiamo fatto un primo tempo di difficoltà. il City oltre al gol ha avuto tante occasioni. A volte credi di essere al massimo e non lo sei, contro queste squadre se sei in ritardo di qualche metro non la vedi mai e ti fanno una testa come un pallone. Ma quando si difendono nella loro metà campo sono molto meno forti.

Noi ci siamo presi dei rischi, ma finalmente abbiamo alzato il nostro massimo. Siamo andati più forti, a recuperare e vincere contrasti, poi qualitativamente sappiamo giocare.

ILICIC - "Era meglio se andava in porta, non c’era nessuno. Il portiere gli è arrivato addosso sparato, certo che se fai gol qui… Spero che il suo sia stato un gesto per difendersi e non prendere la scarpata, perché era a porta vuota. Con lui mi sono arrabbiato sul rigore, quello poteva essere un episodio che chiudeva la partita ma lui ha fatto una prestazione strepitosa. Non siamo ancora morti, ce la giochiamo ancora".

