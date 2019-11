INTER ICARDI PSG / Dopo una lunga e turbolenta estate Mauro Icardi si è accasato al Paris Saint Germain, club con cui nelle ultime settimane sembra anche aver trovato il giusto ritmo realizzativo.

Un ambientamento raccontato dall'exin una intervista ad 'Hypebeast': "L'integrazione è andata molto bene. Appena sono arrivato, tutti mi hanno accolto bene, soprattutto i giocatori che parlano spagnolo. Con coloro che non parlano spagnolo, comunichiamo in inglese. A dire il vero, tutti mi aiutano ogni giorno. Quando ho bisogno di qualcosa, sono lì per me. La mia integrazione sie è realizzata molto rapidamente grazie ai miei compagni".

MBAPPE - "Con Kylian, abbiamo legato sin dal mio arrivo. È un ragazzo molto giovane che è già uno dei giocatori più importanti al mondo. Abbiamo immediatamente trovato il giusto feeling e condividiamo le cose sul campo, ma anche all'esterno. È uno dei migliori giocatori al mondo ed è un vantaggio per me".

INTER - "È vero che l'anno scorso non è stato facile anche se ho avuto l'opportunità di giocare molte partite e di segnare qualche gol. La mia ambizione è continuare a migliorare e voglio continuare a essere uno dei più importanti centravanti al mondo. Posso farlo solo segnando quanti più gol possibile e lavorando sempre più duramente per raggiungere i miei obiettivi. Questo è tutto ciò che conta per me. Sono una persona che non soffre molto per la pressione, ne subivo molta in Argentina e in Italia. È un'abitudine, qualcosa che mi accompagna costantemente. Questo è il gioco e il prezzo da pagare per una persona conosciuta. Ma io sono tranquillo. La pressione non mi riguarda affatto".