CALCIOMERCATO CAGLIARI NANDEZ BOCA JUNIORS/ Nahitan Nandez è di certo uno dei nuovi del nostro campionato di Serie A in maggior risalto in quest'inizio di stagione. L'esterno uruguaiano, arrivato dal Boca Juniors al Cagliari, ha già convinto tutti in Sardegna e non solo, diventando un 'idolo' anche per i fantallenatori viste le sue ottime prestazioni.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Stando però a quanto riportato da Claudio Civiello, giornalista sportivo, ai microfoni di 'TyC Sports', media argentino, ci sarebbe l'ipotesi, clamorosa, di un ritorno di Nandez al Boca Juniors nel prossimo futuro. Una voce che circola in Argentina che potrebbe far preoccupare molti tifosi del Cagliari, già legati al giocatore uruguaiano ed alla sua Garra.