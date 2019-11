CALCIOMERCATO JUVENTUS HALAND / Scordatevi i 5 milioni di euro che sono serviti a gennaio al Salisburgo per acquistarlo dai norvegesi del Molde. Erling Braut Haland dopo un avvio di stagione clamoroso con 6 gol in 3 partite di Champions League più 12 reti e 6 assist vincenti nel campionato austriaco, a soli 19 anni è già uno dei gioielli più preziosi del calciomercato e sta accendendo una guerra internazionale con tutti i più grandi club già in moto.

Il tabloid britannico 'The Guardian' ha parlato in questi giorni addirittura di oltre 20 club in corsa.

Tra questi, scrive oggi 'Tuttosport', in pole andrebbero considerati la Juventus, il RealMadrid e il ManchesterUnited. Ma tutti gli interessati sono avvertiti. Proprio ieri sono arrivate le parole del Ds del Salisburgo, Freund, che ha chiarito: "Sono state scritte tante sciocchezze nelle ultime settimane. Al momento non ho ancora parlato con nessun club e non credo arriveranno offerte per la sessione invernale. A breve farà il salto di qualità". Indizio chiaro sulla volontà del club austriaco di trattenerlo fino all'estate quando poi si aspetta di massimizzare gli incassi con una cifra record: secondo lo stesso 'Tuttosport', la valutazione fatta dal club transalpino ora parte addirittura da 100 milioni di euro. Cifre e caratteristiche in linea con quel 'nuovo Ronaldo da prendere prima dei 25 anni" che il presidente Agnelli e i dirigenti Nedved e Paratici hanno dichiarato di cercare e voler acquistare. E secondo un'analisi di Banca Imi, sottolinea il quotidiano torinese, grazie anche agli effetti del colpo Ronaldo e del recente aumento di capitale, la tendenza dei bilanci juventini porta a poter competere con le altre big e rendere possibile un investimento così su un giocatore che, vista anche la giovanissima età, difficilmente si potrà svalutare.