CALCIOMERCATO ROMA RISCATTO SMALLING / Autore di un avvio di stagione eccellente, Chris Smalling ha già convinto staff dirigenziale e tifoseria della Roma. Già da tempo, Gianluca Petrachi è al lavoro per tentare di trovare un accordo con il Manchester United e riscattare il difensore inglese e la conferma è arrivata anche da Tiziano Pasquali, uno dei due intermediari che ha portato il calciatore nella Capitale.

"E' tutto vero, c'è la voglia da entrambe le parti di portare avanti la trattativa - le sue parole a 'Teleradiostereo' - L'unica cosa che dico è continuare a far lavorare il direttore. Come notizia posso dirvi che tutte le parti in causa vogliono condurre a buon fine l'operazione. Le cifre? Nell'ultimo periodo ne ho lette tante, c'è chi mi ha chiesto informazioni, chi non lo ha fatto ha scritto numeri un po' a caso. La rivoluzione a Manchester sta portando nel club profili più giovani. C'è la volontà anche di Chris di continuare perché si trova molto bene a Roma, ha trovato un bellissimo spogliatoio. Lo scetticismo iniziale? A Roma c'è sempre un malcontento, ad inizio stagione Petrachi veniva visto come l'ultimo dei direttori sportivi".