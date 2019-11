CASSANO ORIALI TIKI TAKA INTER ITALIA /Cassano mai banale. Come sempre, Fantantonio si distingue, in campo come davanti alle telecamere, per la sua schiettezza. Che lo porta spesso a dire la sua senza peli sulla lingua anche su personaggi universamente amati e ammirati.

Ieri sera a 'Tiki Taka' l'ex fantasista dinon ha risparmiato nessuno.

Da Carlo Ancelotti a Gabriele Oriali: l'ex team manager nerazzurro, attualmente nello staff di Mancini in Nazionale, è stato sempre riconosciuto come un personaggio molto importante e influente nei successi societari. Cassano, però, non la pensa affatto così: "Facciamola finita con sta manfrina. Era amico di Mourinho e non faceva niente, era amico di Mancini e non faceva niente - ha tuonato Fantantonio - . L'Inter ha vinto tutto nel 2010 anche con lui? E' Mourinho, sono i giocatori! Cosa fa Oriali?"