CALCIOMERCATO TORINO ESONERO MAZZARRI / Seconda sconfitta consecutiva per il Torino: contro la Juventus i granata hanno fornito una prestazione discreta ma alla fine il gol di de Ligt ha regalato i tre punti ai bianconeri, condannando la squadra di Mazzarri al ko e allungando la striscia senza vittorie a sei partite.

Un rendimento che non può che generare dubbi sul futuro dell'allenatore toscano, nonostante le parole dipre-gara ("Mazzarri è in grado di tenere in pugno la squadra"): possibile che il Torino decide da non arrivare subito all'esonero di Mazzarri e di aspettare il prossimo match con il Brescia, dopo il quale è prevista la sosta per le Nazionali. Se non dovesse arrivare al svolta, per l'allenatore l'addio sarebbe altamente probabile: per la sostituzione il nome caldo è quello di Rino

