TORINO JUVENTUS PARATICI / Fabio Paratici ha parlato a 'DAZN' prima del derby Torino-Juventus, soffermandosi sulla vittoria dell'Inter e sulla stracittaadina: "Siamo abituati alla pressione, sono 10 anni che giochiamo con la pressione. Ognuno fa al suo campionato, siamo all'inizio. Pensiamo partita per partita.

Pjanic? Non è importante come lo vedo io, ma come lo vede il mister: sarà della partita e sarà sicuramente bella. Regalo compleanno sei punti? Gli auguri ce li facciamo un po' da soli, li facciamo ai tifosi della Juventus: cerchiamo di fare la miglior prestazione possibile e con una buonaprestazione sicuarmente arriveranno i tre punti