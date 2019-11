BOLOGNA IBRAHIMOVIC / Il Bologna insiste per il sogno Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese ha terminato l'avventura con i Los Angeles Galaxy nella MLS statunitense ed è in cerca di una nuova sistemazione per continuare la sua carriera.

Come rivela Matteoa 'Sky Sport', proseguirebbero i contatti diretti tra Ibrahimovic e Sinisa, tecnico dei felsinei e amico del 38enne attaccante. La pista Ibrahimovic sarebbe concreta: il Bologna starebbe cercando realmente di portare 'Ibra' alla corte di Mihajlovic.