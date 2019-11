Fiorentina, Commisso su Ibrahimovic e Chiesa: doppio annuncio

CALCIOMERCATO FIORENTINA COMMISSO CHIESA IBRAHIMOVIC - Intervenuto in conferenza stampa, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non è mai banale e ha dato diversi spunti in chiave mercato.

Partendo, ovviamente, da Federicoe dalla questione relativa al prolungamento di contratto: "Può darsi che ci sarà un annuncio più avanti, ma non c'è nessun accordo, per ora". Il discorso si è, poi, spostato sulla conferma di Vincenzoe sulla voce che vorrebbe i viola interessati a Zlatan: "Ho confermato Montella, perché è così che lavoro. Sta facendo un buonissimo lavoro e stiamo rispettando le aspettative. Ibrahimovic? Mi devo poi preoccupare dello spogliatoio, devo chiedere ae Joe", ha concluso sorridendo il patron gigliato.