CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI MILAN / L'anticipo di Serie A tra Roma e Napoli non vedrà almeno dall'inizio tra i suoi protagonisti Alessandro Florenzi. Si tratta della quarta esclusione consecutiva per il capitano giallorosso, partito dalla panchina anche negli ultimi tre incontri con Borussia Moenchengladbach, Milan e Udinese.

Questa serie di esclusioni dall'undici titolare alimenta così le indiscrezioni di calciomercato: nonostante un contratto in scadenza nel 2023, nei prossimi mesi potrebbero infatti esserci delle riflessioni da parte del giocatore, anche per un amore mai sbocciato con la tifoseria giallorossa. Il Milan ha già messo gli occhi su Florenzi e osserva interessato la situazione in casa Roma. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime settimane.