p>CALCIOMERCATO UDINESE ZENGA BALLARDINI CARRERA / Domani contro iltoccherà a Lucaguidare dalla panchina l dopo la decisione della dirigenza bianconera di sollevare dall'incarico Igor Tudor: fatali per l'exi due ko pesanti rimediati nelle ultime due giornate contro. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

In casa Udinese sono in corso le dovute riflessioni, si vuole evitare a questo punto del campionato una scelta affrettata e per tanto si stanno valutando tutte le possibili componenti. Uno dei nomi monitorati dalla dirigenza bianconera è quello di Massimo Carrera: l'ex vice di Antonio Conte è fermo da un anno, dal suo divorzio dallo Spartak Mosca nell'ottobre 2018. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Pozzo ha sondato la pista che porta a Gattuso ma le richieste dell'ex tecnico del Milan non sono allla portata. Ieri ci sono stati i primi contatti con Walter Zenga che al momento sembrerebbe in pole insieme a Davide Ballardini. Più defilati Pasquale Marino e Gigi Di Biagio.