p>CALCIOMERCATO KULUSEVSKI PARMA JUVENTUS / E' stato fin qui uno dei migliori colpi estivi realizzati in Serie A: ilsi coccola Dejanesterno offensivo classe 2000 in prestito ai gialloblù dall', autore di un avvio di stagione super. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

'La Gazzetta dello Sport' però rivela come il giocatore sia stato in estate vicino alla Juventus Under 23 di Pecchia, che ha provato a prenderlo sempre in prestito. Nel futuro la 'Vecchia Signora' potrebbe tornare alla carica anche se c'è da fare i conti con le big d'Inghilterra.