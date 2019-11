CALCIOMERCATO UDINESE MAGATH / Ore calde in casa Udinese. Il club della famiglia Pozzo deve sciogliere le riserve sul successore dell'esonerato Igor Tudor. Contatti in corso con l'entourage di Massimo Carrera, l'ex Juventus entra dunque 'ufficialmente' nella schiera dei candidati per la panchina dei friulani. Possibile, ma è da vedere, che in essa possa collocarsi anche un nome a dir poco clamoroso.

Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , infatti, alla società friulana è stato proposto dall'agente/intermediario Aldonientemeno che Felix. Il tedesco classe '53 non ha certo bisogno di presentazioni e da parte sua ha già dato il gradimento a un'esperienza nel calcio italiano. L'ultima sua avventura da allenatore - nel palmares tre Bundeslighe (due col Bayern e una col Wolfsburg) e non solo - è stata alla guida dei cinesi dello, condotto prima alla salvezza e poi a un sesto posto.