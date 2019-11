INTER VECINO BORJA LAZARO / L'Inter prepara il piano per gennaio per accontentare Antonio Conte in entrata e rinforzare la rosa nerazzurra. Per completare il mosaico del tecnico salentino dovranno però esserci necessariamente delle uscite, attraverso quei giocatori che al momento stanno trovando poco spazio.

Uno su tutti, in campo solamente nei minuti finali della sfida di Champions contro il Borussia Dortmund.

Lazaro non ha convinto e potrebbe già fare le valigie, anche se l'Inter non ha intenzione si svalutarlo visto l'investimento (22 milioni di euro, ndr) della scorsa estate, mentre come scrive 'La Gazzetta dello Sport' pure Vecino sarebbe un altro degli indiziati ad uscire nella finestra invernale per far spazio ad un nuovo puntello in mediana. Inter in cerca di acquirenti per trovargli una sistemazione, anche con la formula del prestito al pari di Borja Valero.