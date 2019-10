JUVENTUS GENOA FORMAZIONE / La Juventus dovrà rinunciare molto probabilmente a Pjanic per la sfida di mercoledì contro il Genoa, anche se l'infortunio del bosniaco è meno grave del previsto. L'ex Roma potrebbe rientrare già sabato nel derby con il Torino, ma le buone notizie per Sarri non finiscono visto il rientro in gruppo di Douglas Costa dopo oltre un mese e mezzo. Il brasiliano va verso la convocazione per la gara contro i 'Grifoni' ma non sarà ovviamente titolare visto il lungo periodo di stop. Tutte le news di mercato: Clicca QuiI!

Nei tre davanti rientrerà dall'inizio Cristiano Ronaldo dopo l'assenza di Lecce, insieme a Paulo Dybala nuovamente protagonista al 'Via del Mare'.

Per la terza maglia dell'attacco Sarri è tentato dal proporre per la prima volta dal 1' il tridente pesante conal fianco di CR7 e del numero dieci. Soluzione questa vincolata anche alle condizioni del 'Pipita', non al 100% dopo la ferita alla fronte rimediata sabato.

Bernardeschi quindi potrebbe essere riconfermato sulla trequarti nonostante l'opaca prova con il Lecce, mentre in mediana Bentancur è favorito su Rabiot per rimpiazzare Pjanic. Sempre in mediana dovrebbero rientrare dall'inizio Khedira e Matuidi, oltre a Cuadrado sulla linea difensiva. Nelle retrovie possibile chance per Buffon, Rugani e De Sciglio.

La probabile formazione della Juventus per la sfida con il Genoa (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo.