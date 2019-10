Lecce-Juventus, il VAR annulla il gol di Higuain

LECCE JUVENTUS HIGUAIN / Ritmi bassi e ancora poche occasioni vibranti in questo avvio di Lecce-Juventus che potrebbe avere un punto di svolta al 15'.

Alexriceve palla sulla sinistra e prova la conclusione col mancino dal limite dell'area, ne esce un tiro smorzato che finisce per diventare un assist per Gonzaloche come un rapace si fa trovare prontissimo e a due passi dalla porta insacca per il vantaggio bianconero. L'argentino guarda subito il guardalinee che non ravvisa alcuna irregolarità e si avvia verso il centrocampo convalidando il gol. Dal Var, però, arriva la correzione e dopo qualche secondo di dubbio, la rete viene annullata per il fuorigioco del 'Pipita' che ha insaccato partendo però oltre la linea dei difensori avversaria. Si resta sullo 0-0.