Inter-Parma, D'Aversa in grande emergenza: solo 17 convocati

INTER PARMA CONVOCATI D'AVERSA / D'Aversa in grande emergenza. Per la gara contro l'Inter, in programma domani ore 18 al 'Meazza' e valevole per la nona giornata di Serie A, il tecnico del Parma ha convocato solo 17 giocatori. Tra gli assenti, spiccano capitan Bruno Alves e bomber Inglese.

Di fatto i gialloblù affronteranno la trasferta senza nemmeno una punta di ruolo, considerato il forfait pure di. Ecco l'elenco completo in cui è presente invece, preso in prestito con obbligo (condizionato) proprio dai nerazzurri:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Hernani Jr, Kucka, Kulusevski, Scozzarella;

Attaccanti: Gervinho, Karamoh, Sprocati.