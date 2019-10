p>CALCIOMERCATO MILAN DIAZ REAL MADRID / Una nuova occasione di mercato potenziale per il nuovodi Stefano: come annunciato dal quotidiano spagnolo 'As', ilha messo sul mercato Brahim. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Il centrocampista spagnolo, arrivato circa un anno fa dal Manchester City per 22 milioni di sterline, non sembrerebbe rientrare più nei piani di Zinedine Zidane e la dirigenza dei 'Blancos' avrebbe ordinato all'entourage del giocatore di trovare una nuova sistemazione. Il Milan potrebbe far leva sugli ottimi rapporti con la dirigenza madrilena, come confermato dall'affare che in estate ha portato in rossonero Theo Hernandez, e strappare anche un prestito in vista della finestra invernale di gennaio.