ATALANTA GASPERINI LAZIO IMMOBILE GUARDIOLA / Alla vigilia della sfida di Champions contro il Manchester City ha parlato Gasperini ai microfoni di 'Sky Sport' prima della consueta conferenza stampa: "Guardiola è una grandissima persona, prima ancora che allenatore. Ha fatto un gesto inaspettato. Quando sono stato esonerato dall’Inter mi fece chiamare da Estiarte, con cui ci conoscevamo dai tempi di Pescara, e mi invitò a Barcellona per stare qualche giorno con loro. Per me fu un gesto straordinario, di grande sensibilità, perché in quel momento mi regalò qualcosa di bello.

Anche per questo lo stimo molto. Detto questo, essere qua è bello, anche se loro sono decisamente pericolosi".

LAZIO - "Ho commentato un episodio e sono straconvinto. Non è un attacco di professionalitò nei confronti di Immobile. Il comunicato della Lazio è demenziale. Ritengo giusto il mio parere. Noi però ora pensiamo a giocare a calcio".

PARAGONE CON SARRI - " Ricevere tanti consensi ci fa molto piacere. Io sono per il risultato, conta quello alla fine. L’Atalanta è stata apprezzata soprattutto perché ha fatto i punti. Non è facile, ma vogliamo fare qualche buon risultato anche in Champions".