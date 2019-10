CALCIOMERCATO MILAN SUSO TEMPO SCADUTO FUTURO / Tempo scaduto. I tifosi del Milan hanno perso letteralmente la pazienza con Suso. Lo spagnolo anche ieri sera è stato autore di una brutta prestazione, rendendosi anche protagonista in negativo in occasione del gol del 2 a 2. Il calciatore è stato fischiato in occasione della lettura delle formazioni e al termine del match. Una contestazione che praticamente dura ormai da inizio stagione. L'involuzione di Suso è sotto gli occhi di tutti e il rischio che la situazione peggiori è tanta visto il malumore di San Siro che non gli perdona nulla.

Potrebbe dunque farsi strada l'ipotesi di cedere lo spagnolo già nel calciomercato di gennaio: il suo addio aiuterebbe le casse dele potrebbe portare in rosa un calciatore più funzionale. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo rossonero CLICCA QUI . Diverse le ipotesi per l'ex Liverpool: lacon il ds Pradé ha mostrato tutta la sua stima per il calciatore nel calciomercato di giugno e potrebbe tornare alla carica a gennaio. All'estero, in Spagna è apprezzato particolarmente da Monchi () ma attenzione alla Premier League dove non manca la disponibilità economica: squadre comepotrebbero decidere di puntare sullo spagnolo per risalire la classifica.