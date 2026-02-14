Atalanta
Milan, rinforzo super da Roma: affare da 20 milioni di euro

Milan scatenato tra campo e calciomercato: ecco chi potrebbe trasferirsi nel club rossonero la prossima estate. 

Momento magico per il Milan, che si impone anche sul campo del Pisa (2-1) nel match valido per la 25esima giornata di Serie A: decide una rete dell’eterno Luka Modric che regala tre punti preziosissimi alla sua squadra in ottica scudetto.

Gila in campo con la Lazio
Gila (AnsaFoto) – Calciomercato.it
Milan, però, al lavoro anche sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. La priorità della dirigenza rossonera rimane un difensore centrale affidabile e di esperienza e l’oggetto dei desideri in tal senso rimane Mario Gila, classe 2000 legato alla Lazio da un contratto fino al 30 giugno 2027. Sarà complicato convincere il presidente Lotito dal momento che il 50 per cento della cifra incassata dall’eventuale vendita del calciatore spetta al Real Madrid, ma il Milan conta di chiudere l’affare per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Sarà davvero Gila l’atteso rinforzo per il pacchetto arretrato del Diavolo o alla fine il direttore sportivo Tare andrà su altri profili? Lo vedremo molto presto.

