Ha deciso la moglie: il Milan deve dirgli addio



Le ultime sul calciomercato rossonero: focus sulla grande punta

Allegri voleva e vorrà un grande attaccante per il suo Milan. Dusan Vlahovic resta un nome ‘caldo’, anche se qui su Calciomercato.it abbiamo spiegato bene le difficoltà di una eventuale operazione: al di là delle richieste elevate, il serbo ambisce a trasferirsi in Spagna. Il suo sogno è il Barcellona.

Allegri durante una partita del Milan
Ha deciso la moglie: il Milan deve dirgli addio (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Vlahovic vorrebbe raccogliere la pesante eredità di Robert Lewandowski, anche lui in scadenza di contratto. Ci sono ancora i margini per un rinnovo, a maggior ragione se Laporta dovesse essere rieletto Presidente del club blauagrana. Intanto attorno al centravanti polacco hanno cominciato a muoversi diverse società, Milan compreso.

Milan, Lewandowski in salita: rinnovo col Barcellona o MLS

Per il ‘Mundo Deportivo’ le altre quattro che hanno messo nel mirino Lewandowski, 38 anni il prossimo agosto, sono l’Atletico Madrid, il Fenerbahce, una saudita e i Chicago Fire. Proprio quella statunitense sarebbe attualmente in pole.

Lewandowski esulta dopo un gol col Barcellona
Milan, Lewandowski in salita (AnsaFoto) – Calciomercato.it
La destinazione MLS sarebbe quella maggiormente caldeggiata dalla moglie di Lewandowski, il quale intende comunque dare priorità assoluta alla permanenza e quindi al prolungamento contrattuale col Barcellona, col quale quest’anno punta a vincere la Champions League.

