È a un passo la firma con il Milan: tutti i dettagli

Trattativa in chiusura con il club rossonero: intesa fino al 2030

Ormai ci siamo per l’accordo totale e soprattutto la firma con il Milan. Una trattativa non breve, ma che ora è finalmente giunta a un passo dal traguardo. L’avventura in rossonero… Continua.

Dopo Maignan, ecco che si appresta a rinnovare anche Fikayo Tomori. Stando alle ultime indiscrezioni, la trattativa tra Tare e l’entourage del difensore inglese è al rush finale. O meglio dire ai dettagli, con tutte le parti in causa diretti in maniera spedita verso un’intesa definitiva.

Il Milan blinda anche Tomori

L’ex Chelsea dovrebbe legarsi ulteriormente al Milan fino a giugno 2030, con il suo stipendio che passerà dagli attuali 3,5 a circa 4 milioni di euro bonus vari inclusi.

Tomori è uno dei pilastri della squadra di Allegri, in assoluto il terzo giocatore di movimento più impiegato: 1965′ in tutto, più di lui – eccetto Maignan – solo Pavlovic e Saelemaekers, quest’ultimo vicino al rientro.

Il centrale classe ’97 nato in Canada indossa la maglia rossonera dal 2021: in bacheca uno Scudetto e una Supercoppa italiana, trofei vinti battendo la grande rivale di nome Inter.

