Saelemaekers in campo contro il Como, buone notizie per Allegri

Alexis Saelemaekers è pronto a tornare in campo con l’esterno belga che salterà la trasferta di Pisa per poi mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della partita casalinga contro il Como in programma mercoledì.

Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers pronto a tornare contro il Como (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ancora fuori per quello che riguarda la partita di stasera contro il Pisa, Alexis Saelemaekers appare pronto a tornare in campo in vista della sfida contro gli uomini di Cesc Fabregas, fondamentale per la lotta nelle zone alte della classifica.

Se a Pisa sarà ancora una volta il turno di Zachary Athekame sulla fascia destra, a Milano, contro il Como, dovrebbe tornare dal primo minuto Alexis Saelemaekers. Il belga ha praticamente recuperato dall’infortunio che lo aveva costretto a uscire dal campo contro la Roma ed è pronto a riprendersi il posto da titolare in vista delle prossime uscite.

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

Possibile che contro i lariani ci sia spazio anche per Rafael Leao dal primo minuto con il portoghese che appare destinato alla panchina nella sfida contro il Pisa.

