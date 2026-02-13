Alexis Saelemaekers è pronto a tornare in campo con l’esterno belga che salterà la trasferta di Pisa per poi mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della partita casalinga contro il Como in programma mercoledì.
Ancora fuori per quello che riguarda la partita di stasera contro il Pisa, Alexis Saelemaekers appare pronto a tornare in campo in vista della sfida contro gli uomini di Cesc Fabregas, fondamentale per la lotta nelle zone alte della classifica.
Se a Pisa sarà ancora una volta il turno di Zachary Athekame sulla fascia destra, a Milano, contro il Como, dovrebbe tornare dal primo minuto Alexis Saelemaekers. Il belga ha praticamente recuperato dall’infortunio che lo aveva costretto a uscire dal campo contro la Roma ed è pronto a riprendersi il posto da titolare in vista delle prossime uscite.
Possibile che contro i lariani ci sia spazio anche per Rafael Leao dal primo minuto con il portoghese che appare destinato alla panchina nella sfida contro il Pisa.