Allegri al settimo cielo: si avvicina la firma di un top assoluto

Milan pronto a scendere in campo contro il Pisa, ma c’è una super novità di mercato: ecco cosa sta succedendo.
Dopo la convincente vittoria contro il Bologna (3-0), il Milan torna in campo questa sera per fare visita al Pisa nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. I padroni di casa cercano importanti punti salvezza, ma i rossoneri sono in formissima e vogliono assolutamente vincere per ridurre il distacco in classifica dall’Inter capolista.
Intanto, però, c’è da registrare una importantissima novità di mercato in casa rossonera. Christian Pulisic, che questa sera sarà disponibile dopo i problemi fisici accusati nelle scorse settimane, si avvicina a grandi passi al rinnovo con il Milan. Lo riferisce l’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, secondo cui la dirigenza rossonera avrebbe la possibilità di esercitare un’opzione a suo favore per prolungare l’accordo fino al 2028 (il contratto attuale scade il 30 giugno 2027).
Una splendida notizia a poche ore dalla gara contro il Pisa: Pulisic è un top assoluto e il Milan è intenzionato a blindarlo per allestire in futuro una super rosa capace di competere su tutti i fronti.