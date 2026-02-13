Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Allegri al settimo cielo: si avvicina la firma di un top assoluto

Foto dell'autore

Milan pronto a scendere in campo contro il Pisa, ma c’è una super novità di mercato: ecco cosa sta succedendo.

Dopo la convincente vittoria contro il Bologna (3-0), il Milan torna in campo questa sera per fare visita al Pisa nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. I padroni di casa cercano importanti punti salvezza, ma i rossoneri sono in formissima e vogliono assolutamente vincere per ridurre il distacco in classifica dall’Inter capolista.

Pulisic esulta
Pulisic (Ansa) – Calciomercato.it

Intanto, però, c’è da registrare una importantissima novità di mercato in casa rossonera. Christian Pulisic, che questa sera sarà disponibile dopo i problemi fisici accusati nelle scorse settimane, si avvicina a grandi passi al rinnovo con il Milan. Lo riferisce l’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, secondo cui la dirigenza rossonera avrebbe la possibilità di esercitare un’opzione a suo favore per prolungare l’accordo fino al 2028 (il contratto attuale scade il 30 giugno 2027).

/7
634

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

4 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

5 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Una splendida notizia a poche ore dalla gara contro il Pisa: Pulisic è un top assoluto e il Milan è intenzionato a blindarlo per allestire in futuro una super rosa capace di competere su tutti i fronti.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie