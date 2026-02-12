Addio definitivo al Milan, è ufficiale: futuro in Premier League

Altra cessione a titolo definitivo in casa Milan: ecco le ultimissime di mercato in casa rossonera, tutti i dettagli.

La notizia circolava già da da diversi giorni e adesso è arrivata anche l’ufficialità: Alex Jimenez lascia il Milan a titolo definitivo e si trasferisce al Bournemouth. È infatti scattato il riscatto obbligatorio da parte del club inglese per 19 milioni di euro più 5 milioni di bonus.

Ecco il comunicato ufficiale apparso in queste ore sui canali del club di Premier League: “L’AFC Bournemouth conferma che Alex Jiménez ha completato il trasferimento definitivo al club, avendo soddisfatto la soglia di apparizione richiesta per attivare la clausola di trasferimento a seguito di un prestito iniziale. Il ventenne, che si è unito ai Cherries prima della stagione in corso, è ora apparso in più della metà delle partite competitive del club, innescando i termini che assicurano il suo futuro fino al 2031 sulla costa meridionale. Arrivando dal Milan dopo aver attraversato la prestigiosa accademia del Real Madrid, Jiménez ha fatto una forte impressione durante il suo periodo al Vitality Stadium, diventando una presenza regolare e guadagnando riconoscimento settimanalmente”.