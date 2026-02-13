Infortunio dell’ultim’ora, UFFICIALE salta Pisa-Milan

Problema muscolare accusato prima della partita
Forfait dell’ultim’ora. A causa di un problema fisico non potrà esserci stasera nel match tra Pisa e Milan, anticipo della 25esima giornata di Serie A.
Simone Scuffet salta il match contro i rossoneri di Massimiliano Allegri. Il portiere del Pisa, adesso guidato da Hiljemark è stato escluso dall’elenco dei convocati poiché alle prese con un infortunio di natura muscolare. L’assenza è di quelle pesanti, anche perché i nerazzurri hanno ai box pure il secondo portiere, il croato Semper.
I CONVOCATI DEL PISA
Portieri: Nicolas, Luppichini, Guizzo;
Difensori: Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli, Calabresi, Coppola;
Centrocampisti: Angori, Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Toure, Iling-junior, Aebischer, Loyola, Piccinini, Lorran;
Attaccanti: Meister, Tramoni, Stengs, Moreo, Stojilkovic.
Stasera la porta del Pisa sarà dunque difesa dal terzo portiere, il brasiliano classe ’99 Nicolas. L’ex Verona e Udinese farà il suo debutto da titolare in Serie A. I suoi sostituti in panchina saranno il 17enne Luppichini e il 16enne Guizzo.