Capace di prendere per mano il Milan a 40 anni, Luka Modric sarà presto chiamato a prendere una decisione riguardante il suo futuro.

Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza con il Milan nel giugno di quest’anno anche se ha a disposizione un’opzione per prolungare fino alla prossima stagione. La decisione, però, spetta proprio al calciatore classe 1985 che potrebbe anche decidere di proseguire altrove.

Stando a quanto affermato da Marco Guidi a Milanlive.it, sulle tracce del calciatore ci sarebbe anche la Dinamo Zagabria di Boban: “Bisogna capire se Modric deciderà di proseguire con il Milan o tornare alla Dinamo Zagabria, squadra dove è cresciuto e potrebbe tornare anche per volere di Boban”.

Una possibilità che rischia di complicare i piani del Milan in vista della prossima stagione con Massimiliano Allegri che non vorrebbe perdere il proprio centrocampista centrale, decisivo in più di un’occasione per i buoni risultati della squadra rossonera. La decisione di Modric dovrebbe arrivare alla fine del campionato in corso con i rossoneri che hanno in Jashari il suo sostituto.