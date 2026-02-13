Grosse novità su McKennie a poche ore dalla super sfida contro l’Inter: ecco le ultime sul centrocampista statunitense.

Nonostante i 5 punti di sutura alla tibia rimediati dopo la gara contro la Lazio, Weston McKennie sarà regolarmente in campo domani sera in occasione del derby d’Italia tra Inter e Juventus. Il centrocampista statunitense sta dimostrando di essere un elemento imprescindibile per gli equilibri tattici della Vecchia Signora e Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di rinunciarci.

A tenere banco in casa Juve è anche il futuro del 27enne originario di Fort Lewis: il suo contratto scade il prossimo 30 giugno e a Torino sono al lavoro per un rinnovo fino al 2030 con ingaggio più alto (dai 2,5 milioni attuali a 4 milioni a stagione), ma occhio alle sorprese.

Nelle ultime ore – secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’ – ci sarebbe da registrare anche l’interesse del Milan che sogna di prenderlo a zero: Max Allegri stravede per McKennie, senza dimenticare la grande amicizia che lega proprio il calciatore della Juve al connazionale Pulisic. Due dettagli da non sottovalutare assolutamente e che rischiano di stravolgere completamente il futuro dell’ex Schalke 04.