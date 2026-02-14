I blaugrana sarebbero pronti a cederlo viste le difficoltà finanziarie
Le grandi squadre come il Milan sono già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione. I rossoneri in vista soprattutto del ritorno in Champions, un traguardo che la squadra di Allegri dovrebbe riuscire a conquistare senza grossi affanni. Anzi ad oggi è anche in corsa per lo Scudetto, a tutti gli effetti è l’unica reale antagonista dell’Inter.
Per consentire al Milan di essere competitivi su più fronti, la dirigenza dovrà rendere più profonda una rosa sì valida, ma carente in attacco e in difesa. Per quanto riguarda il reparto arretrato, Allegri ha chiesto e probabilmente richiederà un centrale di esperienza. Uno pronto subito per affrontare sfide importanti in campo europeo.
Ha ‘solo’ 23 anni, ma è già un titolare o mezzo del Barcellona e con 16 presenze in Champions alle spalle. Parliamo di Gerard Martin, classe 2002 della squadra allenata da Hansi Flick. Secondo ‘The Touchline’, sul talento spagnolo (all’occorrenza anche terzino sinistro) ha messo gli occhi proprio il club di Red Bird.
L’interesse dei rossoneri per il numero 18 dei blaugrana sarebbe molto concreto, con l’operazione potrebbe andare in porto nonostante sia un giocatore importante per la squadra catalana.
Martin ha rinnovato fino al 2028 e la sua clausola risolutiva ammonterebbe a 100 milioni, tuttavia per la medesima fonte, a causa delle difficoltà finanziarie in cui ancora versa, il Barcellona potrebbe accettare un’offerta da 30 milioni di euro.