Pagelle Pisa-Milan 1-2, i voti: Fullkrug, un errore che costa caro

Foto dell'autore

Il Milan vince in casa del Pisa con i rossoneri che riescono ad avere la meglio dei padroni di casa riuscendo a trovare un successo grazie alla giocata personale di Luka Modric che è riuscito a riportare la partita in favore degli uomini di Allegri dopo il momentaneo pareggio di Loyola. 

Matteo Gabbia
I voti di Pisa-Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Rossoneri in vantaggio con Loftus-Cheek nel finale di primo tempo con l’inglese che ha saputo sfruttare al meglio l’assist di Athekame segnando di testa. Nella ripresa arriva il gol di Loyola che fa sperare i padroni di casa nel pareggio, ma è Modric nel finale a riuscire a trovare la rete della vittoria che tiene ancora in piedi la corsa scudetto per i rossoneri.

Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Pisa-Milan 1-2, Modric decisivo

PISA (3-4-2-1): Nicolas 6; Canestrelli 6, Caracciolo 6, Božhinov 5,5; Touré 6, Aebischer 5,5 (56′ Akisanmiro 5,5), Loyola 7, Angori 5,5; Tramoni 5,5 (56′ Iling-Junior 6,5), Stojilković 6; Moreo 5,5. A disp.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola, Cuadrado, Højholt, Iling-Junior, Léris, Piccinini; Durosinmi, Lorran, Meister, Stengs. Allenatore: Hiljemark 6
MILAN (3-5-2): Maignan 6,5; Tomori 6, Gabbia 5,5, Pavlović 6,5, Athekame 6,5 (77′ Pulisic sv), Fofana 5,5 (71′ Ricci 6,5), Modrić 7,5, Rabiot 5, Bartesaghi 6; Loftus-Cheek (71′ Leao), Nkunku 5 (50′ Fullkrug 4,5). A disposizione: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Pulisic, Ricci; Füllkrug, Leão. Allenatore: Allegri.
Marcatori: Loftus-Cheek, Loyola, Modric
Espulso: Rabiot
Note: Fullkurg sbaglia un calcio di rigore

