Prima che sul campo, il derby milanese è sul mercato. Il piano dei rossoneri

Aspettando l’8 marzo, il derby tra Milan e Inter è già cominciato sul calciomercato. Nello specifico per un difensore tra i migliori in assoluto del nostro campionato di Serie A.

Parliamo di Mario Gila, centrale della Lazio in scadenza di contratto a giugno 2027. Lo spagnolo non ha intenzione di rinnovare, per cui un suo addio alla Capitale in estate è pressoché scontato. Dopo che l’ha portato in Italia, ora Tare vorrebbe regalarlo ad Allegri, il quale già a gennaio avrebbe voluto un rinforzo di spessore per il reparto arretrato.

Milan, Gila più Kean: doppio regalo per Allegri

Gila piace molto anche all’Inter, ma al momento i rossoneri sono avanti pure perché hanno mosso passi più concreti. Un accordo tra Milan e Lazio potrebbe essere trovato sui 20/25 milioni di euro, con Lotito in ogni caso obbligato a girare metà incasso al Real Madrid come da intesa originaria.

Un difensore, Gila o un altro, e un bomber. Con il sostanzioso tesoretto derivante dai riscatti, da quello di Jimenez (già ufficiale) fino a quello di Colombo passando magari per la possibile cessione a titolo definitivo di Chukwueze, il club di Red Bird potrà provare a prendere anche un numero 9 di spessore e che già conosce la Serie A.

Occhio al nome di Kean, lanciato alla Juve proprio da Allegri. Il classe 2000 ex Juve ha una clausola da 62 milioni, ma la Fiorentina potrebbe darlo via per la metà.