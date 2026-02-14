Atalanta
Furia Spalletti e Comolli nel tunnel degli spogliatoi contro La Penna

Furia Juventus al termine della partita persa in casa dell’Inter per 3-2 con i bianconeri che non hanno digerito l’espulsione di Pierre Kalulu nel finale del primo tempo.

Spalletti ha attaccato duramente La Penna

Luciano Spalletti e Damien Comolli hanno attaccato a dure parole Federico La Penna al termine della sfida mentre le squadre rientravano negli spogliatoi.

L’allenatore e il dirigente della Juventus hanno protestato vivacemente nei confronti dell’arbitro per la decisione di espellere Kalulu, episodio che ha cambiato in maniera netta la partita tra le due squadre. Particolarmente acceso il dirigente francese della Juventus con Spalletti che lo ha poi allontanato portandolo all’interno del tunnel.

Un episodio che lascerà probabilmente strascichi con la Juventus che ha deciso di non far parlare Spalletti e i calciatori con la sola dirigenza che si presenterà ai microfoni.

