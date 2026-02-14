Inter-Juventus, Chiellini non ci sta: “Inaccettabile”

L’espulsione di Kalulu non è andata giù in casa Juventus con la dirigenza bianconera che ha espresso il proprio punto di vista al termine della sfida persa contro l’Inter.
Juventus furiosa al termine di Inter-Juventus con Chiellini che ha fatto sentire la sua voce a Sky: “Ennesimo episodio inaccettabile. Questo è lo spettacolo che diamo nel mondo. Bisogna cambiare subito. Da inizio anno abbiamo fatto presente che non ci siamo una struttura adeguata. È palese che non si possa andare avanti. Questa che è la partita più attesa in Italia non può essere decisa così. In questo momento c’è un gruppo che non funziona. Il protocollo andrà cambiato. Non siamo i primi a lamentarci e non saremo gli ultimi”.
Non parlerà Spalletti così come non ci sarà nessuna parola da parte dei calciatori. Presente con Chiellini all’intervista, Comolli ha aggiunto: “È molto difficile accettare ingiustizie come questa”.