Vlahovic-Milan, c’è l’annuncio che fa sognare i tifosi rossoneri

Dusan Vlahovic è nel mirino del Milan in vista della prossima stagione da diverso tempo con i rossoneri che sono alla ricerca di un nuovo centravanti per il prossimo campionato.
Classe 2000, il serbo è un pallino di Massimiliano Allegri che lo ha avuto a disposizione durante la sua seconda avventura sulla panchina della Juventus.
L’ex Fiorentina piace molto anche a Igli Tare, pronto a fare un tentativo per portare l’attaccante in rossonero a partire dal prossimo luglio a costo zero. Le difficoltà sono rappresentate dall’alto ingaggio del serbo che, in questa ultima stagione con la maglia della Juventus è arrivato a percepire più di 10 milioni di euro.
La concorrenza non manca di certo per il Milan ma Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha affermato: “Ad oggi Vlahovic non ha accordi con nessuno. La Juventus non ha chiuso al rinnovo, si è parlato di Bayern Monaco e di Barcellona che hanno avuto contatti. Va tenuto anche in orbita Milan che è un’opportunità per il suo futuro“.