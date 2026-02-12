Atalanta
Juve, affondo per prendersi Vlahovic a zero: “È il club in pole”

Destinazione a sorpresa per il bomber serbo

A meno di colpi di scena Vlahovic non prolungherà il suo contratto con la Juventus in scadenza a giugno. Il suo addio ai bianconeri, quindi, avverà a parametro zero. Come svelato da Calciomercato.it, il bomber serbo sogna la Liga. Sogna, nello specifico, il Barcellona.

La Premier resta però una destinazione calda, anche perchè le richieste del classe 2000 e del suo entourage sono più da campionato inglese – e arabo – che da Spagna o Serie A, dove interessa sempre al Milan. L’Inter, invece, rappresenta solo una suggestione.

Per ‘Team Talk’ almeno quattro squadre inglesi stanno valutando l’opportuni di prendere Vlahovic a zero. La fonte britannica cita Tottenham, Newcastle, Manchester United e Chelsea. A suo avviso proprio quella che porta ai ‘Blues’ è la pista tuttora più calda per il futuro del centravanti di Belgrado.

Secondo ‘Team Talk’, il Chelsea è sostanzialmente il club adesso in pole nella corsa al numero 9 della squadra di Spalletti. I londinesi si sono decisi ad ingaggiare un grande finalizzatore per la prossima stagione e l’ex Fiorentina è un profilo molto apprezzato. Non si esclude un affondo già nelle prossime settimane, per cercare di mettersi ulteriormente davanti alla concorrenza.

Come abbiamo scritto, Vlahovic sogna il Barcellona e i blaugrana ragionano sul suo profilo. Ma per il matrimonio, le pretese dell’attaccante e del suo agente dovrebbero calare e non di poco…

