Pisa-Milan, Allegri: “Modric è un calciatore straordinario”

Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria del Milan in casa del Pisa che permette ai rossoneri di tenere il passo dell’Inter e riportarsi a cinque punti di distanza con lo stesso numero di partite.
La sfida tra i nerazzurri e la Juventus sarà fondamentale per la sfida scudetto considerato il fatto che i rossoneri affronteranno mercoledì il Como per provare a restare aggrappati alla lotta per il titolo.
Ai microfoni di DAZN, Massimiliano Allegri ha commentato il successo dei suoi: “Prendiamoci i tre punti, i ragazzi sono stati bravi, ma da questa partita bisogna per forza migliorare. Modric è un giocatore straordinario, alla fine della sfida è andato a prendersi la vittoria. Tutti dobbiamo imparare da lui, ha un’umiltà pazzesca. Pulisic e Leao sono entrati bene ma devono ritrovare la giusta condizione. Questa squadra ha valori tecnici importanti”.