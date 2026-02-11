Pessime notizie per il Milan di Massimiliano Allegri: sembra ormai tutto fatto per la firma con il Manchester United.
Il Milan vive un super momento di forma con la convincente vittoria sul campo del Bologna e il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter capolista, ma adesso arrivano pessime notizie per i rossoneri dal fronte calciomercato.
Il Diavolo, infatti, quasi sicuramente non acquisterà Harry Jacob Maguire, difensore classe ’93 del Manchester United, a lungo corteggiato nella sessione invernale di gennaio: lo riferisce proprio in queste ore il ‘Daily Mail’, secondo cui la dirigenza dei Red Devils sarebbe al lavoro per prolungare il contratto del calciatore che scade il 30 giugno 2026. Maguire è completamente rinato con l’arrivo in panchina di Michael Carrick e adesso a Manchester non hanno alcuna intenzione di perderlo a zero tra qualche mese.
Pessima notizia per il direttore sportivo Igli Tare, che si vedrà costretto a spostare le proprie attenzioni su un altro profilo per rinforzare la difesa di Max Allegri. Seguiremo con attenzione questa ed altre vicende in casa Milan e vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni.