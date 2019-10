MILAN LECCE SERIE A PIATEK CALHANOGLU / Il Milan continua a zoppicare e non va oltre il pareggio contro il Lecce: la prima di Stefano Pioli in panchina è amarissima. I rossoneri erano chiamati a una reazione forte dopo un inizio di campionato shock e l'esonero di Giampaolo. Contro i giallorossi, i padroni di casa giocano un primo tempo ottimo creando davvero tante occasioni. Il vantaggio arriva al 20' grazie a una rete bellissima di Calhanoglu, che sembra in stato di grazia.

La squadra di Pioli, però, non trova il raddoppio e nella ripresa arriva la doccia gelata.

Fallo di mano di Conti e rigore per il Lecce dopo l'on field review a cui viene chiamato l'arbitro Pasqua. Dal dischetto va Babacar, che prima si fa parare il penalty da Donnarumma e poi mette dentro sulla respinta. Gli uomini di Liverani prendono fiducia e alzano il baricentro con Farias che sale in cattedra, il Milan torna a tremare e a vedere i fantasmi. Pioli cambia tutto e manda in campo Piatek al posto di Leao: il polacco all'80' trova il gol della liberazione sfruttando l'assist al bacio di Calhanoglu. Giocata magica del turco, poi l'istinto del bomber fa il resto. Sembra tutto pronto per la festa, ma al 92' Calderoni trova il jolly da fuori e fa piombare nel silenzio 'San Siro'. Finisce 2-2, con Pioli che dovrò lavorare molto soprattutto sulla testa dei suoi giocatori.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 22 punti; Inter 21; Atalanta 17; Napoli 16; Cagliari 14; Roma 13; Lazio e Parma 12; Fiorentina* 11; Torino, Milan e Udinese 10; Verona e Bologna 9; Lecce 7; Sassuolo*, Brescia**, Spal 6; Genoa 5; Sampdoria 4

* una gara in meno

** due gare in meno