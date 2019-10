CALCIOMERCATO BRESCIA CORINI TONALI/ Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato di Sandro Tonali, che in settimana abbiamo visto con la maglia della Nazionale di Roberto Mancini: "La chiamata del commissario tecnico ha fatto molto piacere, a lui e a tutti noi, è un altro passo in avanti nella sua crescita.

Se continuerà su questa strada, riuscirà a realizzare i suoi sogni professionali, come ogni calciatore può fare se animato da una grande passione".

La Nazionale italiana era di certo un sogno, che lo sia anche l'approdo in un grande club? Tonali, in quest'inizio di stagione, sta dimostrando tutte le sue qualità e le big di Serie A lo stanno guardando con attenzione.