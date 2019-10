Serie A, Sassuolo-Inter 3-4: i nerazzurri soffrono dopo aver dominato

SASSUOLO INTER RISULTATO /L'Inter ritrova la vittoria sul campo del Sassuolo, soffrendo incredibilmente nel finale per portare a casa tre punti che aveva già in tasca. Succede di tutto nel primo tempo: dopo poco più di un minuto Lautaro apre le danze con uno splendido destro, stesso piede che utilizza poi il mancino Berardi per firmare l’1-1. Dopo una rete annullata all’argentino per fallo di Lukaku (e un'altra negata a Caputo per fuorigioco) lo stesso belga ha firmato l’1-2 con una giocata di forza.

L’ex United, prima dell’intervallo, aveva poi riallungato le distanze dal dischetto ( con tanto di invasione… dal cielo ), e nella ripresa, sempre dagli 11 metri, ancora Lautaro sembrava aver chiuso la sfida. Proprio nel peggior momento, i neroverdi sono rinati: due bellissime giocate disono valse il 3-4 e 10 minuti infernali per Conte, i cui calciatori sono riusciti però a resistere all'assalto finale dei locali. Il primo posto della Juventus resta ad appena un punto.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!