CALCIOMERCATO INTER CAVANI / Tra i calciatori in scadenza nel 2020, Edinson Cavani è sicuramente uno dei più appetiti, in Europa e non solo. Dopo sette stagioni al Psg, l'attaccante uruguaiano ha intenzione di provare una nuova esperienza, ma secondo 'L'Equipe' avrebbe già scartato una delle proposte ricevute: quella dell'Inter Miami. Stando al quotidiano francese, l'ex Napoli ha ancora voglia di misurarsi con i grandi palcoscenici europei e per questo l'ipotesi statunitense non rappresenta al momento una priorità.

Un assist importante per il calciomercato di diverse big del Vecchio Continente, da tempi non sospetti sulle tracce del calciatore.

Tra queste, oltre ad Atletico Madrid e Manchester United ci sono anche il Napoli (soprattutto in passato) e l'Inter, con Antonio Conte che ha chiesto un rinforzo offensivo nel mercato di gennaio, complice anche il grave infortunio di Alexis Sanchez. Il futuro di Cavani potrebbe essere legato anche a quello di Mario Mandzukic, visto che l'attaccante croato è uno dei principali obiettivi offensivi dei Red Devils.