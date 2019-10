CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / Fuori dalla lista per la Champions League della Juventus ed elemento di spicco in quella dei big di Serie A ancora a quota 0 minuti in campionato, Mario Mandzukic attende la riapertura del calciomercato a gennaio per trovare la via d'uscita dal club bianconero, preferibilmente in un altro campionato di primo livello dove gli estimatori di certo non mancano.

Oltre i rumours sull'Inter, c'è soprattutto il forte interessamento del ManchesterUnited che non molla la presa e dopo le cessioni estive di Alexis Sanchez e Romelu Lukaku ha deciso di tornare sul mercato per garantire al manager Ole Gunnar Solskjaer un nuovo attaccante rodato e abile in zona gol, ma non a tutti i costi. Il tabloid britannico 'The Sun', nella sua edizione online, frena infatti le voci degli ultimi giorni secondo cui il croato avrebbe già raggiunto un accordo verbale con i 'Red Devils' e sottolinea che non saranno fatte follie economiche per avere un giocatore di 33 anni, vista la nuova linea intrapresa con i giovani. Il nodo principale sarebbe legato alle richieste d'ingaggio avanzate dal calciatore, che per agevolare la trattativa dovrà abbassare le proprie pretese. Altrimenti, si legge, lo United interromperà le trattative virando su altri profili.