SPAL GOMIS SEMPLICI / Alfred Gomis, portiere senegalese classe 1993 ora al Digione, ha parlato ai microfoni del 'Corriere dello Sport' del suo addio alla Spal puntando il dito contro Semplici: "Ho lasciato per la scelta dell’allenatore, Semplici. Lo dico serenamente, ma con fermezza: non credo si sia comportato correttamente nei miei confronti. Ogni allenatore è libero di prendere le decisioni che vuole, ci mancherebbe. Ma Semplici non ha mai avuto fiducia in me. Anzi, me lo diceva a parole, ma i fatti raccontano un’altra realtà.

Mi diceva che stavo andando bene, poi a gennaio hanno preso un portiere (Viviano, ndr) che non giocava da otto mesi, ha fatto due allenamenti e l’ha mandato in campo. Rispetto le scelte dell’allenatore, anche se mi ha deluso. Con la dirigenza non ho mai avuto problemi, tanto che a febbraio abbiamo rinnovato il contratto". Tutte le news di giornata: CLICCA QUI

RAZZISMO - "Tutti gli spogliatoi in Francia sono più internazionali che in Italia: così è facile integrarsi. Io non sono mai stato insultato, ma leggere certe cose ferisce. Servono misure drastiche e stop alle partite, per farlo basta decidere".