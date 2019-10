Calciomercato, giocatori in scadenza di contratto: cosa significa

CALCIOMERCATO GIOCATORI SCADENZA CONTRATTO / Un aspetto particolarmente interessante per quanto riguarda gli operatori di calciomercato è quello, di anno in anno, relativo ai giocatori in scadenza di contratto. Questi giocatori infatti possono rappresentare delle ghiotte opportunità, per le squadre, di accaparrarsi calciatori con un esborso contenuto e a volte anche di ottimo livello, per rinforzare la propria rosa senza spendere capitali eccessivi.

Calciomercato, definizione di giocatori in scadenza di contratto

Vediamo cosa significa questa definizione e cosa comporta per le squadre che intendono acquistarli.

Un giocatore in scadenza di contratto è quel giocatore il cui accordo con una società si esaurirà al termine della stagione agonistica di riferimento. In questo caso, dunque, riferendoci ad un giocatore a scadenza, il suo contratto si intenderà concluso il 30 giugno del 2020. Qualora il calciatore e la sua società non trovassero l'accordo per il rinnovo del contratto, a partire dal 31 gennaio il giocatore sarebbe libero di accordarsi con una qualsiasi altra squadra per la prossima stagione senza interpellare l'attuale società. La squadra acquirente dovrebbe così preoccuparsi di trovare semplicemente l'accordo per l'ingaggio del giocatore ed eventualmente per una commissione da corrispondere al suo agente, senza versare cifre ulteriori. Calciatori in scadenza 2020, ecco l'elenco.