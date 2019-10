CALCIOMERCATO INTER LASAGNA VICE LUKAKU UDINESE GENNAIO - Il recente infortunio di Alexis Sanchez, che potrebbe tenere il cileno lontano dai campi di gioco per diverse settimane, ha fatto tornare di moda in casa Inter la questione, mai sopita, relativa al vice Romelu Lukaku. Attualmente, l'allenatore nerazzurro Antonio Conte ha a disposizione quattro attaccanti, oltre ai due ex Manchester United, sono presenti Lautaro Martinez e Mattia Politano. Pochi per tutti gli impegni stagionali della squadra di Suning, visti gli imprevisiti che possono capitare nel corso di una stagione così impegnativa. In cima alla lista ci sarebbe Andrea Petagna della Spal, ma circola da diverso tempo anche il nome di Kevin Lasagna.

Calciomercato Inter, Lasagna nel mirino: le ultime

Titolare e capitano dell'nelle prime giornate di campionato, è finito in panchina negli ultimi due impegni contro Bologna e Fiorentina per decisione del tecnico bianconero Igor. Due i gol realizzati fino a questo punto, uno al Parma e uno al Sudtirol in Coppa Italia, per il 27enne attaccante di Suzzara, considerato comunque un giocatore importante dai dirigenti del club della famiglia

Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non ci sono stati nuovi contatti tra tutte le parti in causa nel recente passato, ma per caratteristiche andrebbe a completare il reparto avanzato dell'Inter. L'Udinese, è cosa nota, è una bottega cara e non lascerà partire facilmente il calciatore: la valutazione del cartellino del giocatore da parte del club friulano si avvicina a quota 20 milioni di euro. Una cifra decisamente importante, soprattutto nel mercato di gennaio. In ogni caso, non c'è fretta e neanche chiusura netta: l'impressione è che se ne parlerà certamente più avanti, ma Marotta dovrà mettere sul tavolo gli argomenti giusti per strappare Lasagna ai friulani.