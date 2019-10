QUALIFICAZIONI EURO 2020 ITALIA GRECIA / Meno di 24 ore alla sfida dell'Olimpico con l'Italia che contro la Grecia può già archiviare la qualificazione ad Euro 2020.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-GRECIA

Una sfida fondamentale in vista della quale il Ct azzurro Robertoha le idee chiare, come confermato nella conferenza stampa della vigilia nella quale ha annunciato un solo dubbio di formazione:dal 1' nel centrocampo a 3? Viste le esercitazioni tattiche di questa settimana, lo juventino pare partire in leggero vantaggio ma non è ancora detta l'ultima. Ecco dunque le probabili formazioni di Italia-Grecia.

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Bernardeschi, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Grecia (4-2-3-1): Barkas, Bakakis, Manolas, Sokratis, Tsimikas; Samaris, Bouchalakis; Fetfatzidis, Vrousai, Masouras; Koulouris.