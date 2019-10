CALCIOMERCATO MILAN INTER GAGLIARDINI / Il Milan ha promesso a Pioli dei rinforzi nel calciomercato di gennaio. Nella finestra invernale il tecnico di Parma potrebbe chiedere ai suoi dirigenti l'acquisto di un centrocampista in grado di aggiungere fisicità alla mediana rossonera.

Il nome, nello specifico, è quello diche per Antonionon è certo un titolare seppur l'ex Atalanta sia finora riuscito a ritagliarsi il suo spazio.

Per provare però a giocarsi con maggior forza le sue chance in chiave convocazione all'Europeo, il classe '94 avrebbe bisogno di giocare con maggiore regolarità. Non si può escludere, quindi, che possa chiedere la cessione a metà stagione. Gagliardini fu uno dei punti fermi, specie nei primi tre mesi, dell'Inter 2016/2017 targata Pioli, e chissà che non possa diventarlo pure del Milan in divenire, sotto la guida del primo tecnico che ebbe all'Inter e che lo avrebbe rivoluto con sé già alla Fiorentina.