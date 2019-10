ITALIA GRECIA CONFERENZA MANCINI / L'Italia al match-ball nelle prossime due gare delle Qualificazioni agli Europei con Grecia e Liechtenstein. Gli azzurri sono ad un passo dal staccare il pass per la fase finale di Euro 2020, che potrebbe arrivare già con una vittoria domani sera nella sfida dell''Olimpico' di Roma contro gli ellenici. Roberto Mancini, che nelle ultime ore ha aggregato al gruppo anche l'under Tonali, come di consueto parla di fronte ai giornalisti nella conferenza stampa di vigilia della gara tra Italia e Grecia. Calciomercato.it segue in tempo reale le dichiarazioni del Ct azzurro.

QUALIFICAZIONE - "E' il primo obiettivo. Non è così facile, avremo un avversario di fronte.

La Grecia ha cambiato molto, allenatore, sistema di gioco e diversi giocatori, sarà una squadra del tutto diversa. Negli ultimi 15 mesi siamo cresciuti in fretta e piuttosto bene. Con Portogallo e Francia abbiamo perso dando buoni segnali, nelle gare successive siamo sempre migliorati".

FORMAZIONE - "Bernardeschi e Barella è l'unico dubbio che abbiamo".

KEAN - "Mi spiace, perché in episodi del genere c'entra sempre lui. E' stato sfortunato, ma deve fare più attenzione".

MONDIALE - "Viene prima l'Europeo, è un torneo che da tanto non abbiamo in bacheca. Ma sicuramente la squadra va vista anche in prospettiva per quello che potrà dare in Qatar".

VIALLI - "Non so cosa accadrà, ma mi sembra una bella idea. Mi fa piacere per me e per lui, come capo delegazione potrebbe darci molto".